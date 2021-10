Vallelunga come Le Mans: 24h in bici

L'autodromo ospita la prima edizione della maratona sulle due ruote. In pista pure l'ex pilota di f1 Fisichella.

Oggi nell’autodromo di Vallelunga si terrà la prima edizione della Roma XXIVh, una ventiquattrore in bicicletta che ricalca in pieno quella di Le Mans. Ad essere protagonista saranno le due ruote e i tanti partecipanti che hanno già risposto presente all’invito. Particolarmente suggestiva sarà la pedalata in notturna illuminata dai fari dell’autodromo.

Si inizia alle dieci di mattina di oggi per finire alle dieci di domani, mentre intorno alla pista dell’autodromo ci saranno spettacoli musicali e stand gastronomici.

In tutto, saranno 300 team previsti in gara. Ad aprire la manifestazione è Giancarlo Fisichella. «La solitudine del ciclista è paragonabile a quella del pilota – sottolinea a ‘’Il Messaggero’’ il pilota romano -. Ma guai a pensare che chi guida una Formula 1 non faccia uno sforzo muscolare. Anzi a volte vieni messo a dura prova tanto quanto un’atleta che deve scalare una montagna».