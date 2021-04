Arrivano le coccinelle a salvare i pini di Roma, a rischio scomparsa per gli attacchi della cocciniglia tartaruga. Un anno fa – scrive il dorso locale del Messaggero – per combattere il terribile insetto l’associazione “Amici di Villa Leopardi” aveva liberato nei giardini della villa sulla Nomentana, oltre duecento coccinelle che avrebbero dovuto attaccare la cocciniglia: una sorta di antidoto biologico contro il terribile insetto che sta provocando la morte di centinaia di alberi. Gli ultimi lanci ci sono stati due giorni fa: e coccinelle liberate due giorni fa sono state donate da Bioplanet, un’azienda specializzata nella produzione di insetti utili per il controllo biologico dei parassiti, e il dipartimento Tutela Ambientale del II Municipio si è occupata della liberazione degli insetti.

Il progetto “Coccinella Libera Tutti” ha coinvolto diverse associazioni (Comitato Don Minzoni, Amici dei Pini di Roma, Parco Mario Riva, Comitato Via Mascagni e Aurelio Volontari decoro Tredicesimo) e ha lanciato una raccolta fondi (clicca qui se vuoi contribuire) per l’acquisto di coccinelle da liberare nei diversi parchi della Capitale.