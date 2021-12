A Roma il Covid corre nelle scuole, 70% classi in Dad a elementari

Presidi: vaccinate i bimbi

Scuole vuote a Roma a causa della pandemia. L’allarme arriva dai presidi della capitale che snocciolano i numeri di queste ultime settimane.

Sul totale delle classi in dad il 60-70% e’ alle elementari.

Mario Rusconi che guida l’Anp, l’Associazione nazionale Presidi di Roma. “L’invito che facciamo – dice Rusconi – e’ di vaccinare i ragazzi dai 12 anni e, dopo l’atteso ok dell’Aifa per le dosi ai piu’ piccoli, anche i bambini dai 5 agli 11 anni: con la vaccinazione di un buon numero di studenti alle superiori le classi in dad in questa fascia di eta’ sono poche”.

Intanto monta la polemica per il dietrofront del Governo sulla dad e le nuove indicazioni per la gestione dei casi positivi in ambito scolastico.

“La scuola e le famiglie sono rimaste sconcertate di fronte al cambiamento per il conteggio delle quarantene avvenuto in meno di 24 ore, prima bastava un bambino o un ragazzo con l’infezione adesso due o tre, a secondo dell’età – aggiunge Rusconi – In questo momento c’è necessità che le istituzioni siano fortemente credibili, efficienti e, soprattutto, abbiano a cura la fiducia che le istituzioni, a cominciare dalla scuola e dalle famiglie hanno nei loro riguardi, soprattutto in questo momento in cui si sta prospettando l’ipotesi, probabilmente molto realistica, di vaccinare i bambini tra i 5 e i 12 anni e questo richiede che le famiglie siano fortemente rassicurate da istituzioni credibili”.