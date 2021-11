A Roma la Croce rossa si prepara al freddo

Appello a donare coperte per i senza dimora

“Sos freddo. Giornata di raccolta coperte per le persone senza dimora”. E’ questo l’appello condiviso via social dalla Croce rossa di Roma che sabato 6 novembre chiama tutti a fare un gesto concreto di solidarietà verso le persone che vivono in strada nella Capitale. Un impegno, quello su Roma e provincia dei volontari della Croce rossa che li vede operativi tutto l’anno con le Unità di strada ma che si intensifica con la stagione invernale quando i bisogni di assistenza aumentano e l’aiuto portato dai volontari diventa ancora più urgente e necessario.

“Con l’arrivo del freddo siamo come ogni anno pronti a dare il nostro contributo di aiuto e per questo abbiamo bisogno anche del sostegno dei cittadini anche semplicemente donando una coperta”, dice in una nota Debora Diodati, Presidente della Croce Rossa di Roma. “Con le nostre unità di strada forniamo pasti, kit igienici, coperte ma anche una prima assistenza infermieristica e medica, rappresentando spesso un punto di riferimento per gli ormai tanti che vivono situazioni di estrema marginalità. Nella giornata del 6 novembre le sedi della Cri saranno dunque aperte per una raccolta straordinaria che ci auguriamo veda il contributo di molti”.

Questi gli indirizzi della raccolta Cri e gli orari dove donare le coperte pulite e in busta di plastica chiusa nella giornata di sabato 6 novembre: Comitato Area Metropolitana, via B. Ramazzini 37 orario 10-18; Comitato Municipio 5, orario 10-18 via Verrio Flacco 60; Comitato Municipio 4, orario 9-13 Parrocchia S. Michele Arcangelo a Pietralata, Largo Geltrude Comensoli 6, parrocchia Santa Maria Maddalena de’ Pazzi via Ludovico Caldesi; Comitato Municipio 8-11-12, orario 10-18 Via Antonio Pacinotti 18; Comitato di Ardea, orario 10-13 via Bologna 1 Marina di Ardea; Comitato municipio 2-3, orario 10-12:30 / 16-18:30 via Monte Berico 5; Comitato di Allumiere e Tolfa orario 10-18; Allumiere, piazza della Repubblica presso gazebo Cri (in caso di pioggia presso sede Cri via Sant’Antonio; Tolfa presso sede Cri Via Roma 85.

Comitato Monti Prenestini, orario 10-13 e 15:30-19; Cave, sede Cri sita in località Colle Palme in via Amerigo Chialastri 2 (Farmacia Graziani); Comitato Municipio 10, orario 9:30-13 via Francesco Donati 86 Ostia; Comitato comuni dell’Appia, orario 9-12 /15-18 via Cicerone 1, Ariccia; Comitato Municipio 15, orario 10-14 via Anton Giulio Bragaglia (Cassia Olgiata), via Inverigo 28 (Prima Porta); Comitato Municipio 13-14 orario 9:30-14:30 presso Coldiretti via Vittorio Montiglio (in caso di pioggia Via Diomede Marvasi 4); Comitato Santa Severa Santa Marinella, orario 10-18, via Antonio Zara snc Santa Severa. (Com) © Agenzia Nova – Riproduzione riservata