Ad Anagni si produrrà il nuovo vaccino contro il Covid

La nuova formula - basata sulle proteine e non sull'mRna come Pfizer e Moderna - è ritenuta efficace anche contro la variante sudafricana del virus. Sarà distribuito in tutta Europa. "Parliamo di una produzione oramai in fase avanzata e che si ipotizza potrebbe essere disponibile per l’utenza già a partire dal prossimo periodo primaverile", dichiara il presidente del Consorzio industriale del Lazio, Francesco De Angelis

Nel Lazio si lavora a un nuovo vaccino contro il Coronavirus, produrlo sarà lo stabilimento Sanofi di Anagni. La formula di questo vaccino anti-Covid sarà basata sulle proteine – non sull’mRna come Pfizer e Moderna – ed è ritenuta efficace anche contro la variante sudafricana del virus. “Una grande notizia quella che lo stabilimento Sanofi di Anagni, in provincia di Frosinone, produrrà il booster a base di proteine che sarà distribuito in tutta Europa. Un nuovo passo in avanti nella lotta contro il Covid-19 e che secondo i ricercatori che ci hanno intensamente lavorato sarà efficace anche per contrastare la variante sudafricana del virus”, afferma in una nota il presidente del Consorzio industriale del Lazio, Francesco De Angelis. La società farmaceutica d’Oltralpe Sanofi – in collaborazione con GlaxoSmithKline – produrrà ad Anagni il vaccino per tutta l’Europa. “Parliamo di una produzione oramai in fase avanzata e che si ipotizza potrebbe essere disponibile per l’utenza già a partire dal prossimo periodo primaverile, Spiega De Angelis. Dopo la Catalent, che ha da tempo avviato il processo di infialamento per Astrazeneca, un’altra grande azienda dell’agglomerato industriale di Anagni diventa protagonista nel contrasto al Coronavirus”, aggiunge. “Il settore chimico-farmaceutico si conferma un’eccellenza dell’intera regione su cui il Consorzio Industriale del Lazio ha intenzione di puntare molto, anche grazie alla nuova mission che lo rende anzitutto organismo intermedio di gestione dei fondi europei e del Pnrr”, conclude il presidente del Consorzio industriale del Lazio.