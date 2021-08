Agenas, Sardegna e Sicilia sopra parametri intensive a 11%

Alti o in crescita numeri reparti. Calabria 15% area medica

Sardegna e Sicilia oltre la soglia del 10% prevista dai parametri per le terapie intensive: Sardegna all’11% (stabile rispetto a ieri) la Sicilia, anch’essa, all’11% con un rialzo di 2 punti. La Sardegna tocca pero’ quota 14% (+2) nel tasso di occupazione dei reparti ad un soffio dalla soglia massima. La Sicilia, nell’area medica, e’ stabile al 19% ma comunque oltre soglia. nelle intensive crescono anche i numeri dell’Umbria al 9% (+1%) e della Calabria al 6% (+1%). La Calabria al 15%(+1%) anche in area medica al livello massimo di soglia. L’ Italia cresce complessivamente al 6% (+1%) nelle intensive ed è al 7% in area medica.