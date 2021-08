Agenas, Sicilia e Sardegna stabili ma intensive sopra quota

Sale la Calabria all' 8% (+1%) al 15% per i reparti

Sicilia e Sardegna stabili ma comunque sempre sopra soglia per il tasso di occupazione delle terapie intensive. Le due regioni si trovano rispettivamente all’11% e al 12%. Sempre stabile la Sicilia per l’occupazione dei reparti al 20% e la Sardegna ad un passo dal tetto massimo con il 14%. In rialzo la Calabria per l’occupazione delle rianimazioni con l’8% (+1%) e al 15% per i reparti. Italia complessivamente stabile con il 6% per le intensive e il 7% per le aree mediche. E’ quanto riportano i dati odierni dell’Agenas.