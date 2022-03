Al Municipio X nasce la prima micro comunità di accoglienza dei profughi Ucraini

L’Asl Roma 3 ha attivato le procedure per garantire la sicurezza igienico sanitaria

Nel X Municipio è nata la prima micro comunità di accoglienza per i profughi Ucraini ospitati nel Camping Capitol di via di Castelporziano in case prefabbricate.

Si tratta di 9 minori e 19 tra madri e nonne che sono stati sottoposti dall’Asl Roma 3 sottoposti a tampone “covid19” e coloro che non erano ancora vaccinati sono stati indirizzati presso l’Hub di Fiumicino e la Casa della Salute di Ostia per la vaccinazione.

Al fine di garantire un’adeguata ed efficace assistenza sanitaria è stato istituito un Tavolo di lavoro con il Municipio X, a cui ha partecipato anche il Direttore Generale della ASL Roma 3, Francesca Milito.

“I presenti – fa sapere l’Asl -sono stati dotati del codice STP (cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno cui sono garantite le cure primarie) ed infine è stato fornito un recapito telefonico all’interprete per qualsiasi urgenza di natura medica. L’invito da parte di ASL Roma 3 alle singole famiglie che ospitano profughi ucraini è quello di ottemperare a queste norme di sicurezza come prescritto dal vademecum pubblicato sul sito aziendale in doppia lingua”.