Al via la campagna di Roma Capitale contro l’abbandono degli animali

Durerà per l'intera estate con affissioni sulle pensiline dei bus e pubblicità sui mezzi pubblici. L’abbandono è un reato punibile con l'arresto fino a un anno o un'ammenda fino a 10mila euro

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Prende il via oggi la campagna contro l’abbandono degli animali promossa dal dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale. La campagna – che durerà per l’intera estate – ricorda che l’abbandono è un reato punibile con l’arresto fino a un anno o un’ammenda fino a 10mila euro. Quando viene avvistato un animale abbandonato va data segnalazione alla sala operativa della polizia locale di Roma Capitale al numero 06 67691 o al numero unico per le emergenze 112.

Per la diffusione, saranno utilizzati i canali di comunicazione istituzionale di Roma Capitale, i social e le affissioni di locandine presso pensiline e paline delle fermate degli autobus, la pubblicità dinamica sui mezzi pubblici e negli spazi adibiti alle affissioni.

“Abbiamo scelto di caratterizzare questa campagna di comunicazione con un messaggio incisivo e forte, definendo l’abbandono come gesto disumano da condannare con fermezza. Vogliamo contrastare questo triste fenomeno che, purtroppo ogni anno nei mesi estivi, in coincidenza con le partenze per le vacanze, si continua a verificare e che, va sottolineato, è un reato contro la legge. Ringrazio tutte le Associazioni che quotidianamente si prendono cura degli animali abbandonati e le tante famiglie che scelgono di godersi le vacanze condividendole con i propri amici a quattro zampe”, dichiara Sabrina Alfonsi, assessora capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti.