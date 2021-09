Andreoni, non vaccinato 92% ricoverati in intensiva nel Lazio

In autunno più casi ma non ondata come anno scorso

“Nella regione Lazio il 92% delle persone ricoverate in terapia intensiva per Covid non sono vaccinate. La mancata vaccinazione sta determinando gran parte della letalita’ se non la totalita’ della letalita’ per Covid in Italia e’ un dato di fatto ed e’ certo. Il vaccino e’ altissimamente protettivo nei confronti della malattia grave e questo deve essere chiaro a tutti, non ci sono dubbi su questo. Ed e’ un dato nazionale. I dati del mio ospedale a Roma lo confermano. I vaccinati ricoverati sono un’eccezione e comunque se arrivano al ricovero non hanno bisogno della terapia intensiva se non in caso del tutto eccezionali”. Lo ha detto il primario di infettivologia di Tor Vergata Massimo Andreoni a SkyTg24.

“Una buona riduzione alla circolazione del virus l’abbiamo data, quindi i numeri che stiamo vedendo adesso probabilmente saliranno un po’ con l’aumento delle attivita’ -ripresa del lavoro e della scuola, trasporti – ma non credo che avremo l’ondata dello scorso autunno. Il 70% della popolazione italiana vaccinata e’ il sistema per calmierare la circolazione del virus, anche se che la nuova variante ha alzato l’asticella per raggiungere l’immunita’ di gregge – il 95% di vaccinati – ma sono ottimista sulla quantita’ di casi anche se ci sara’ un leggero aumento”, ha aggiunto Massimo Andreoni.