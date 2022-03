Atletica: tutto pronto per la maratona di Roma

Domenica 27 marzo. Aperto Expo village all'Eur e raggiunti obiettivi di sostenibilità

Sempre più intensa l’attività delle corse su strada, con tanti appuntamenti nel primo weekend di primavera.

Domenica 27 marzo è il giorno dell’Acea Run Rome The Marathon che quest’anno torna ad accogliere nella Capitale anche una folta presenza di runner stranieri, circa la metà di tutti i partecipanti, su un percorso unico al mondo: il via alle 8.30, con partenza e arrivo su via dei Fori Imperiali. Tra gli atleti già annunciati è confermato il marocchino Othmane El Goumri, nono nell’ultima maratona olimpica, che vanta un personale di 2h06:18 ottenuto nella scorsa stagione. Se la vedrà con gli etiopi Fikre Bekele, 2h06:27 nel 2019, e Alemayehu Mekonen, 2h07:23 due anni fa, ma anche con Ernest Ngeno (Kenya), 2h06:41 di primato. Al femminile, dopo la rinuncia dell’etiope Zinash Mekonnen, puntano al podio la connazionale Selamawit Getnet (2h27:56 nel 2019) e la keniana Tecla Kirongo, che di recente a fine febbraio ha corso in 2h28:22, mentre hanno un personale più datato le altre etiopi Yeshimebet Tadesse Bifa (2h26:18 nel 2013) e Sechale Dalasa (2h26:27 nel 2012). Diretta tv su Canale 20 (Mediaset) dalle ore 8.15.

Oggi, intanto, è stato inaugurato l’Expo village di Acea run Rome the marathon presso il Salone delle Fontane dell’Eur alla presenza delle Istituzioni, sponsor e organizzatori. Il compito del taglio del nastro e’ stato affidato all’assessore ai grandi eventi, sport e turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato e al delegato allo sport Regione Lazio Roberto Tavani e alla responsabile comunicazione Title sponsor gruppo Acea Tiziana Flaviani.

Per rafforzare l’importanza dello sport come simbolo di unione tra i popoli, i top runner avranno tutti il pettorale con sfondo i colori della bandiera della pace.

Con il supporto del Sustainability partner circularity, con l’impegno e il pieno coinvolgimento di tutti i livelli e funzioni dell’organizzazione, Acea run Rome the marathon ha ottenuto il riconoscimento “green” con la certificazione Iso rilasciata dall’Ente certificatore Rina. “Il raggiungimento di questo obiettivo – fa sapere l’organizzazione – dimostra la responsabilita’ dell’Organizzazione verso un approccio sostenibile all’evento e puo’ contribuire a ridurre sensibilmente gli impatti ambientali e a generare effetti benefici sugli impatti sociali ed economici dell’evento stesso. Il programma di sostenibilita’ va a braccetto con Zero Co2, societa’ impegnata in riforestazione, afforestazione e messa a dimora di alberi in aree urbane ed extra urbane in diversi luoghi del mondo, con l’obbiettivo di salvaguardare la natura e di supportare la sostenibilita’ di economie in sviluppo. Raggiunto l’obiettivo della piantumazione di un albero per ognuno dei primi 3 mila iscritti della Stracittadina Fun Race obiettivo raggiunto e che ha permesso di assorbire 1.905.000 Kg di Co2 e supportare 60 famiglie”.