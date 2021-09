Attivisti no vax e no green pass ancora in piazza del Popolo a Roma

'Libertà'. Altre mobilitazioni previste invece davanti a sedi Rai

Con lo slogan ‘Diritti e liberta” si sta svolgendo in queste ore a Roma in piazza del Popolo la manifestazione ‘Primum non nocere’, a cui partecipano alcune decine di attivisti no vax e no Green pass. In piazza si alternano con i propri interventi anche medici, insegnanti e ricercatori.

Sul fronte delle altre mobilitazioni, altri gruppi no vax avevano invece lanciato sui canali Telegram di riferimento, tra ieri e oggi, una serie di blitz davanti alle sedi Rai regionali, ma al momento non si segnalano manifestazioni in questo senso.