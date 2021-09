Aumentano le regioni a rischio moderato, scende il valore RT

In Gb niente vaccino nella fascia di età 12-15

Sono 17 le Regioni e Province autonome che questa settimana risultano classificate a rischio moderato. Erano 10 la scorsa settimana. Sette Regioni e Province autonome riportano allerte di resilienza. Spicca la Sicilia, dove i nuovi casi di Covid-19 sono in crescita, a 9.771. In Gran Bretagna il comitato di esperti che assiste il governo Johnson ha negato il via libera al vaccino per ragazzi sani tra i 12 e i 18 anni, pur autorizzato dalle agenzie del farmaco – dei vaccini ai bambini e ragazzi sani fra i 12 e i 15 anni. Secondo l’organismo, il rapporto fra rischi e benefici per questa fascia d’età non suggerisce il via libera.