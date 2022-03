Autismo: Regione Lazio, ‘Aprile Blu’ per visite e consulenze gratuite

Sabato 2 aprile si celebra la "Giornata mondiale di consapevolezza sull'Autismo", WAAD - World Autism Awareness Day

Sabato 2 aprile si celebra la “Giornata mondiale di consapevolezza sull’Autismo”, WAAD – World Autism Awareness Day, che l’Assemblea Generale dell’ONU ha istituito nel 2007 per richiamare l’attenzione sulla conoscenza dei disturbi dello spettro autistico, e sui diritti delle persone che ne sono affette e su quelli delle loro famiglie.

La Regione Lazio per la prima volta promuove, per tutti i sabati di aprile, l’Open Day Aprile Blu, durante il quale le equipe multidisciplinari dei servizi dell’eta’ evolutiva saranno a disposizione per effettuare prime visite, consulenza, o dare informazioni. Secondo recenti studi in Italia l’eta’ media di prima diagnosi di autismo arriva in media intorno ai 5 anni ed e’ per questo che l’Open Day Aprile Blu si rivolgera’ prioritariamente ai bambini da 0 a 6 anni con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la diagnosi precoce e “accendere” una luce speciale per essere piu’ vicini alle famiglie. Il sistema sanitario del Lazio ha voluto dedicare tutto il mese di aprile a questa iniziativa ‘Aprile Blu’.

“I nostri centri – sottolinea l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio Alessio D’Amato – apriranno le porte per le prime visite in particolare nella fascia di eta’ 0-6 anni e per rispondere ai quesiti delle famiglie. E’ la prima volta che questo avviene ed e’ importante per una diagnosi precoce e per affrontare con le giuste terapie i disturbi dello spettro autistico. Questa iniziativa nasce su impulso di una mamma che scrivendo ci ha chiesto di non limitare le iniziative solo alla giornata del 2 aprile, ma di estenderle a tutto il mese di aprile. Voglio ringraziare i nostri operatori e le equipe multidisciplinari delle Asl che saranno impegnate nelle attivita’”.