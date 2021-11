Aviaria: Riccardi lancia l’allarme, “può passare all’uomo”

Nel 2009, ricorda il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, "abbiamo avuto una pandemia di influenza aviaria, che fortunatamente si è esaurita senza dover ricorrere alla vaccinazione". Per questo "bisogna isolare i focolai in Italia e abbattere capi per evitare spillover". A Roma accertato un caso in un allevamento di polli e galline a Ostia Antica