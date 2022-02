BCC Roma: il Laboratorio Giovani Soci contro il cyberbullismo

Giovedì 24 febbraio, alle 18.45, appuntamento in rete con esperti del settore. Diretta sui canali Youtube e Facebook del Laboratorio Giovani Soci.

Il cyberbullismo è un fenomeno di cui si parla molto, ma di cui si sa ancora troppo poco. Il bullismo è tradizionalmente caratterizzato da azioni violente e intimidatorie su una vittima prescelta, ma oggi la tecnologia consente al bullo di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet.

I numeri sono preoccupanti, e si stima che ormai circa il 30% degli episodi di bullismo avvenga online. È per questo che il Laboratorio Giovani Soci della Banca di Credito Cooperativo di Roma propone un evento per sensibilizzare giovani e adulti su questo delicato e importante tema.

Giovedì 24 febbraio, Andrea Dianetti intervisterà Maria Teresa Sarti, Psicologa, Isabella Scoglio della Segreteria Provinciale LeS “Libertà e Sicurezza” della Polizia di Stato e Sergio Caruso, Criminologo, che ci parleranno dell’enorme complessità del fenomeno e della sua preoccupante diffusione.

Sarà possibile seguire l’intervista sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Laboratorio giovedì 24 febbraio alle ore 18.45.

L’iniziativa rientra tra le molte avviate in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, che si celebra il 7 febbraio.

L’obiettivo è non abbassare la guardia verso un fenomeno che coinvolge sempre di più i giovanissimi e del quale gli adulti, genitori e educatori, non devono mai sottovalutare neanche i più piccoli segnali.

Il Laboratorio Giovani Soci BCC Roma è stato istituito nel luglio 2010 per meglio ascoltare, interpretare e coniugare in attività concrete le esigenze dei soci “under 40” della Banca. Il Laboratorio si propone di essere un punto di aggregazione per i giovani soci e organizza numerose occasioni di incontro su diverse tematiche, dalla cultura alla formazione, dai momenti conviviali alla solidarietà.