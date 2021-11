Vaccini Lazio, terza dose anti-Covid over 40: come si prenota e dove sono gli hub

La rete degli hub vaccinali - in previsione del primo dicembre, quando inizierà la somministrazione della terza dose agli over 40 - prevede, tra gli altri, l'Auditorium Parco della Musica (Asl Roma 1), Eur Palazzo via dell'Urbanistica, Carol Woityla hospital e nuova ITOR (Asl Roma 2), Merry House e Policlinico di Liegro (Asl Roma 3), INI Medicus a Tivoli e INI Villa Dante a Guidonia (Asl Roma 5), Villa dei Pini a Anzio, Madonna delle Grazie a Velletri e Sant'Anna a Pomezia (Asl Roma 6), Nuova Santa Teresa a Viterbo, San Marco a Latina e Villa degli Ulivi a Frosinone

A poche ore dall’apertura delle prenotazioni per la terza dose over 40 nel Lazio sono oltre 65mila i cittadini che si sono prenotati. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione Lazio. La dose per il terzo richiamo (dose booster) del vaccino anti Covid-19 può essere prenotata dai nati nel 1981 e negli anni precedenti. È possibile prenotare la data utile per il richiamo sul sito SaluteLaizo.it (clicca qui) – che verrà programmato dopo almeno 180 giorni dalla seconda somministrazione (o unica somministrazione nel caso del vaccino monodose Janssen) ricevuta entro il 31 luglio 2021 L’utente deve inserire solo i dati della tessera sanitaria e scegliere dal sito la prima data utile che sarà calcolata in automatico a partire dal 181esimo giorno dalla precedente somministrazione. Si può stampare il promemoria e il consenso informato da presentare all’atto della vaccinazione. Dopo la prenotazione si riceverà un sms con il memo della prenotazione avvenuta. La rete degli hub vaccinali – in previsione del primo dicembre quando inizierà la somministrazione della terza dose agli over 40 – prevede, tra gli altri, l’Auditorium Parco della Musica (Asl Roma 1), Eur Palazzo via dell’Urbanistica, Carol Woityla hospital e nuova ITOR (Asl Roma 2), Merry House e Policlinico di Liegro (Asl Roma 3), INI Medicus a Tivoli e INI Villa Dante a Guidonia (Asl Roma 5), Villa dei Pini a Anzio, Madonna delle Grazie a Velletri e Sant’Anna a Pomezia (Asl Roma 6), Nuova Santa Teresa a Viterbo, San Marco a Latina e Villa degli Ulivi a Frosinone. Indipendentemente dal vaccino utilizzato nelle prime due dosi, come dose “booster” sarà utilizzato un vaccino a mRna autorizzato in Italia, Comirnaty (Pfizer/BioNTech) oppure Spikevax (Moderna).