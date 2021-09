Covid-19: ancora giù RT e incidenza dei casi

Curva leggermente decrescente, allerta per un antivirale al posto del vaccino anti-covid

Ancora in calo Rt (a 0,92 da 0,97) e incidenza (da 74 a 64 casi per 100mila abitanti) nel monitoraggio settimanale di Iss e ministero della Salute. Da 17 a 3 le Regioni a rischio moderato (ora sono Friuli Venezia Giulia, Lombardia e provincia di Bolzano. Solo la Sicilia resta gialla, altre Regioni in zona bianca. Cresce il tasso di occupazione in terapia intensiva: al 6,2% rispetto al 5,7 della settimana scorsa.

Allerta dell’Aifa per l’uso dell’antivirale usato contro il Fuoco di Sant’Antonio, il Praluvan, al posto del vaccino. Segnalate 91.360 reazioni su 76,5 milioni di dosi: 119 ogni 100mila vaccini, l’86% non gravi.