Covid-19, arriva il super green pass, multe da 600 a 1.500 euro

Valido dopo la prima dose, tamponi in farmacia a prezzi ribassati

Super Green pass dal 15 ottobre al 31 dicembre per tutti i lavoratori, pubblici, privati e volontari (compresi autonomi, colf, baby-sitter, badanti); sospensione da lavoro e stipendio dopo 5 giorni di accesso senza certificato; sanzioni da 600 a 1.500 euro per chi sfugge ai controlli; mini-prezzi per i tamponi in farmacia; il pass sarà valido anche subito dopo la prima dose di vaccino. Sono i punti chiave del decreto per la sicurezza sul lavoro approvato all’unanimità dal Cdm.

“Un decreto per continuare ad aprire il Paese”, ha detto il premier Draghi in Cdm. Regioni e Lega chiedono di aumentare a 72 ore la durata dei tamponi molecolari. In base all’andamento della curva, il primo ottobre si deciderà se aumentare la capienza nei luoghi in cui si svolgono eventi: stadi, cinema e teatri.