Covid-19: D’Amato, aperture al 100% con 90% immunizzati

Da mercoledì prenotazione terza dose over 80

Se noi dovessimo raggiungere il 90%” degli immunizzati, “cosa che nel Lazio avverra’ presto, si potra’ anche pensare ad aperture generalizzate. Quindi, aperture al 100% quando avremo il 90% della popolazione da 12 anni in su con la doppia dose. Sarei favorevole a questa linea”. A dirlo e’ l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a margine della conferenza stampa organizzata all’Universita’ Sapienza su uno studio condotto dallo stesso ateneo sul vaccino anti Covid-19.

“Da domani sera alla mezzanotte (mercoledi’ 29 settembre ore 24.00) sara’ attivo per tutta la regione il servizio di prenotazione online per gli over 80 che hanno ricevuto la seconda dose entro il 31 marzo 2021 (platea di 140mila utenti)”. ha aggiunto l’assessore che spiega: “prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/MAIN/HOME, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa”. “Chi vuole puo’ fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente” aggiunge.