Covid-19, Draghi: primi in UE per vaccini somministrati grazie ai cittadini

Si va verso capienze al 100%, allarme UK

“In Italia la campagna vaccinale procede più spedita della media Ue” e per questo bisogna ringraziare “tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi”: così Draghi. Costa considera “ragionevole” che a fine anno si arrivi al 100% delle capienze. Allarme nel Regno Unito, che registra oltre 40mila contagi per l’ottavo giorno. In Francia sì della Camera all’estensione del pass fino a luglio 2022.