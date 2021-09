Covid-19, Figliuolo: bene prime dosi, +32,5% da lunedì

Aumento più significativo in fasce tra i 30 e i 59 anni

Da lunedì le somministrazioni delle prime dosi sono aumentate del 32,5%. E’ quanto afferma il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo confermando il trend positivo degli ultimi giorni. In base ai dati della struttura, da lunedì a ieri sono state somministrate in media 80.500 prime dosi al giorno, mentre, negli stessi giorni della settimana precedente, dal 13 al 16 settembre, ne sono state inoculate in media 60.700.

Le differenze più significative si registrano nelle fasce d’età tra i 30 e i 59 anni: +79% tra i 50-59enni, +62% per i 40-49enni; +41% per i 30-39enni.