Covid-19, Gelmini: se situazione peggiora consideriamo istanze Regioni

'Ma ora Italia non come Austria, non ci sono restrizioni in vista"

“La situazione in Italia, grazie all’andamento della campagna vaccinale, non è neanche lontanamente paragonabile a quella di altri Paesi europei – come l’Austria – che hanno introdotto misure rigide per i non vaccinati. Il governo sta monitorando in modo rigoroso i numeri e al momento non ci sono nuove restrizioni in vista.

Se la situazione dovesse peggiorare nelle prossime settimane o nei prossimi mesi, credo che dovremmo tenere in seria considerazione – come abbiamo sempre fatto – le istanze delle Regioni”. Così il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, interpellata dall’ANSA.