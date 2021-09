Covid-19: Green Pass nel lavoro pubblico-privato

Decreto unico in CdM, si va verso tamponi gratis proposti dai sindacati

Un decreto unico per estendere l’obbligo di Green pass da metà ottobre ai lavoratori pubblici e privati. Sanzioni per chi entra al lavoro per più giorni consecutivi senza il pass. Testo domani in Cdm. Draghi lo illustra ai sindacati, che chiedono tamponi gratis per i lavoratori. È legge il decreto di fine luglio. La Lega vota la fiducia ‘nei fatti’. Salvini frena: ‘No all’obbligo per tutti’. Nella Nadef la crescita del pil sale al 6% nel 2021, dal +4,5% di aprile (4,2% nel 2022).

Draghi è per la terza volta tra i 100 personaggi più influenti di Time nel 2021. ‘Gli Usa sono grati di averlo di nuovo come partner’, scrive la segretaria al Tesoro Yellen tracciandone il profilo.