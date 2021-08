Covid-19, i dati del Lazio: oltre 17mila positivi attuali

Il bollettino odierno della Regione Lazio e dell'Istituto Spallanzani

È stato emanato il quotidiano bollettino medico relativo alla situazione pandemica nella Regione Lazio.

Ad oggi nel Lazio sono 17.486 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 16.952 in isolamento domiciliare. Mentre 534 persone sono ricoverate, 68 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 8.435 persone sono decedute e 340.049 guarite. In totale sono stati esaminati 365.970 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.

Disponibili anche i dati relativi all’ospedale Spallanzani di Roma: in questo momento sono ricoverati presso l’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma 93 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-Cov-2. Sedici pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. Si legge nel bollettino medico quotidiano dell’Inmi Spallanzani.