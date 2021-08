Covid-19: il 70% degli over 12 è vaccinato

Quasi l'80% è parzialmente protetto con una sola dose ed è in attesa della seconda

Mentre in Italia continua il dibattito sui vaccini, arrivano puntuali i numeri sulla percentuale di popolazione vaccinata sopra i 12 anni. Mediante questa analisi disponibile sul Sole 24 ore è possibile constatare che il 63,1% della popolazione italiana ha completato il ciclo vaccinale. L’8,2% è in attesa di seconda dose. Complessivamente – contando anche il monodose e i pre-infettati che hanno ricevuto una dose – è almeno parzialmente protetto Il 71,3% della popolazione italiana. Considerando solo gli over 12, oggetto della campagna vaccinale, la percentuale di almeno parzialmente protetti è del 79,1% mentre il 70% è completamente vaccinato.