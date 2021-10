Covid-19: in una banca dati i segreti di chi non si contagia

Nata da 8 Paesi, con Italia. Novelli, chiave per nuovi farmaci

E’ nata e si trova in Europa, nei Paesi Bassi, la banca dati che raccoglie le sequenze genetiche di chi non soltanto non si ammala di Covid pur stando a stretto contatto con un individuo che ha l’infezione, ma nemmeno si contagia.

L’iniziativa, presentata sulla rivista Nature Immunology, è del Consorzio Internazionale di Genetica ‘Covidhge’ coordinato dall’americana Rockefeller University e a rappresentare l’Italia in questa ricerca è il Laboratorio di Genetica Medica dell’Università di Roma Tor Vergata diretto da Giuseppe Novelli. “E’ uno studio di concetto che il consorzio ha pubblicato per sensibilizzare sull’importanza degli individui resistenti all’infezione”, ha detto infine Novelli.