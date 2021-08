Covid-19 Lazio: 582 positivi, a Roma 287

D'Amato: stabili ricoveri e terapie intensive

È stato diramato l’odierno bollettino sul Covid-19 nella Regione Lazio. “Oggi si registrano 582 nuovi casi positivi (+140) e sono 5 i decessi (+1). I ricoverati sono 508 (-8), le terapie intensive sono 67 (+1), i guariti sono 713. I casi a Roma città sono a quota 287. Stabili ricoveri e terapie intensive”. Lo riferisce l’assessore alla sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato. Nel Lazio, prosegue la nota, superate 7,6 milioni di somministrazioni di vaccino, il 74% della popolazione over 12 con doppia dose. Lazio prima regione in Italia per copertura vaccinale, con 6 punti sopra media nazionale. “E’ stata data indicazione a tutte le ASL di attivare specifiche relazioni con le università per vaccinare gli studenti ancora non vaccinati – aggiunge – e dal al 1° di settembre oltre ai prenotati ci si potrà recare direttamente presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione”.