In aumento anche i ricoverati con sintomi

Sono 2.535 i positivi nelle ultime 24 ore, 30 vittime,contro le 24 di ieri. Il tasso di positività sale all’1,1%, 338 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.579, ovvero 106 in più. La Cina inizia a vaccinare i bambini di 3-11 anni dopo l’allarme per nuovi focolai.

L’Ema avvia l’analisi sulla pillola anti-Covid, sarebbe il primo farmaco orale per il trattamento della malattia negli adulti.