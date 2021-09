Covid-19: mercoledì e giovedì vaccini all’Olimpico

AS Roma e Regione Lazio insieme contro il Covid

La Roma ancora al centro della lotta contro il Covid-19. Il club ha comunicato che, grazie a una nuova collaborazione con la Regione Lazio, domani e giovedì 23 settembre sarà operativo un punto di somministrazione vaccinale mobile della ASL Roma 1 contro il coronavirus nei pressi dello Stadio Olimpico. Tutti i cittadini non vaccinati di età superiore ai 12 anni provvisti di tessera sanitaria (minori accompagnati) potranno recarsi senza prenotazione presso la Piazza del Foro Italico nella giornata di mercoledì e presso Viale delle Olimpiadi nella giornata di giovedì, dove verrà somministrato dalle equipe sanitarie della ASL Roma 1 il vaccino Moderna.

“È un’iniziativa intelligente e voglio ringraziare l’AS Roma per il contributo che ha voluto offrire alla campagna vaccinale della nostra regione”, ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “In questo modo andiamo incontro a chi ha ancora dei dubbi o a chi per diverse ragioni non ha ancora fatto il vaccino. Il messaggio che vogliamo dare è quello che ci consegna la realtà dei fatti: non avere paura del vaccino perché è il mezzo che abbiamo per sconfiggere il virus e tornare a goderci la libertà”. Poi anche le parole dell’AD della Roma Guido Fienga: “Sin dall’inizio della pandemia l’AS Roma si è impegnata concretamente per aiutare i suoi tifosi e la Città a contrastare i pericoli del Covid. Ora affianchiamo la Regione Lazio e le istituzioni nella campagna vaccinale, incoraggiando i nostri tifosi a proteggersi con il vaccino. Speriamo di poter annunciare quanto prima a tutti i romanisti che si sono vaccinati che, proprio grazie al vaccino, potranno entrare allo stadio senza alcuna limitazione per seguire la loro squadra del cuore”.