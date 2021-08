Covid-19: morti ultime settimane per la maggior parte non vaccinati

L'incidenza delle infezioni è di 10 volte più bassa nei vaccinati, Cauda: "dati attesi"

Continua la polemica su vaccini e green pass, due temi che impazzano in tutta Italia ormai da settimane. L’unico dato certo è che i vaccini sono però efficaci, a dimostrarlo i dati in merito agli ultimi decessi per Covid.

“La maggior parte dei pazienti deceduti per Covid-19 nelle ultime settimane non era vaccinata o aveva ricevuto solo una prima somministrazione”. Lo dicono fonti qualificate in attesa dell’elaborazione dei dati forniti dalle regioni che dovrebbero essere resi noti nelle prossime ore.

“Il parametro dei decessi è evidentemente legato a quello dei contagiati ricoverati. Secondo l’Istituto superiore di Sanità l’incidenza delle infezioni è di 10 volte più bassa nei vaccinati, quindi quello che comincia ad emergere era un dato atteso”. Questo il commento di Roberto Cauda, direttore dell’Istituto di malattie infettive del Policlinico Gemelli di Roma.