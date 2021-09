In totale si registrano anche 359.561 guariti e 8.585 morti

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Ad oggi nel Lazio sono 11.842 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi sono 11.344 in isolamento domiciliare. Mentre 498 persone sono ricoverate, 59 delle quali sono in terapia intensiva. Infine, 8.585 persone sono decedute e 359.561 guarite. In totale sono stati esaminati 379.988 casi. Lo riporta il bollettino della Regione Lazio.