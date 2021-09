Covid-19: nel Lazio immunizzato 80 per cento popolazione, obiettivo 85 per cento

Fondamentale l'impegno dei cittadini nel rispettare il dovere a vaccinarsi

Nel Lazio “prosegue la campagna vaccinale: immunizzato l’80 per cento della popolazione over 12, prossimo obiettivo 85 per cento”. Così l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Un risultato importante, ottenuto con programmazione da parte delle istituzioni e impegno da parte della cittadinanza. Una sinergia che permette alla regione di essere tra le prime in Italia per numero di somministrazioni devi vaccini.