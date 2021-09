Covid-19: Nel Lazio oggi 306 nuovi casi, a Roma 150

D'Amato: 'già oltre 5 mila cittadini con la terza dose'

“Oggi nel Lazio su 8.603 tamponi molecolari e 16.236 tamponi antigenici per un totale di 24.839 tamponi, si registrano 306 nuovi casi (-55) in calo rispetto a sabato 18 settembre (-70), sono 2 i decessi (-4), 396 i ricoverati (+1), 55 le terapie intensive (+4) e 378 i guariti”. Cosi’ l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 1,2%. i casi a Roma citta’ sono a quota 150”.

“Terza dose: gia’ vaccinati oltre 5 mila cittadini che rappresentano il 20% dell’intera quota nazionale”, ha aggiunto Alessio D’Amato, ribadendo che e’ “on-line la pagina per la prenotazione la dose addizionale solo per le categorie elencate circolare del ministero della salute-direzione generale prevenzione del 14/09/2021”. “Queste categorie – ricorda – possono usufruire sia della chiamata attiva nelle strutture dove sono in carico, sia della prenotazione”.

Quanto alla campagna vaccinale dice: “nel Lazio raggiunte 8,2 milioni somministrazioni, pari a oltre l’82% della popolazione over 12 in doppia dose. Attive le somministrazioni anche nelle farmacie con vaccino Moderna”.