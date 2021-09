Covid-19: oggi nel Lazio 217 positivi e 4 decessi

D'Amato: Pronti a partire con terza dose insieme ad antinfluenzale

Oggi nel Lazio su 7.895 tamponi molecolari e 7.944 tamponi antigenici per un totale di 15.839 tamponi, si registrano 217 nuovi casi positivi (-55), in calo rispetto a lunedi’ 20 settembre (-26), 4 i decessi (-2), 393 i ricoverati (+1), 59 le terapie intensive (+1) e 379 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 1,3%. I casi a Roma citta’ sono a quota 129.

“Nel Lazio siamo pronti a partire con la terza dose di richiamo Covid, contestuale con al vaccino antinfluenzale”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, spiegando che “si inizierà con tutti gli over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale entro il 31 marzo 2021, per poi proseguire con tutti gli altri”. “Il cittadino può scegliere come avere la dose di richiamo- ha continuato D’Amato- O prenotando o facendosi prenotare, come la volta scorsa, tramite il portale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa, oppure chiamando il proprio medico di famiglia che potrà contestualmente somministrare anche il vaccino antinfluenzale. Gli over 80 che stanno nelle Rsa e nelle altre strutture residenziali non dovranno fare nulla, riceveranno la terza dose direttamente dalle équipe delle Asl, dalle Uscar, o dalle strutture che li ospitano. Gli over 80, che hanno precedentemente ricevuto la vaccinazione Covid a domicilio, verranno contattati direttamente dalle Asl e non dovranno fare nulla”.

Sono 10.076 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 393 ricoverati, 59 in terapia intensiva e 9.624 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 364.968 e i morti 8.642, su un totale di 383.686 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.