Covid-19: oggi nel Lazio 278 nuovi casi, 142 dei quali a Roma città

Su 23 mila tamponi e 3 morti

Oggi nel Lazio su 8.567 tamponi molecolari e 14.780 tamponi antigenici per un totale di 23.347 tamponi, si registrano 278 nuovi casi positivi (-68), 3 i decessi (=), 354 i ricoverati (-9), 56 le terapie intensive (+3) e 211 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1 per cento. I casi a Roma città sono a quota 142. In calo i ricoveri.

E’ quanto emerge dall’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù alla presenza dell’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato.

Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 ci sono 28 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi. Nella Asl Roma 2 ci sono 87 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Nella Asl Roma 3 ci sono 27 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 4 ci sono 18 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 5 ci sono 36 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl Roma 6 ci sono 31 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto.