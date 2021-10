Covid-19: oggi nel Lazio 300 casi e due decessi

Al via a Rieti dosi anti influenzale e anti Covid insieme

Oggi nel Lazio su 10.038 tamponi molecolari e 12.478 tamponi antigenici per un totale di 22.516 tamponi, si registrano 300 nuovi casi positivi (+55), 2 i decessi (-1), 362 i ricoverati (-5), 53 le terapie intensive (-3) e 120 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ all’1,3%. I casi a Roma citta’ sono a quota 145. Cala l’incidenza di 6 punti rispetto alla settimana precedente, attestandosi a 34.65 su 100mila abitanti.

Iniziata, intanto, nel Lazio la somministrazione di vaccino covid a domicilio per tutti coloro che hanno fatto a casa le precedenti dosi. Oggi partonno e somministrazioni anti Covid e antinfluenzale a Rieti. Partite anche le vaccinazioni anti influenzali per gli over 60, per le categorie a rischio, gli operatori sanitari, le forze dell’ordine, e i donatori di sangue.

Superate, nel Lazio, 8,3 milioni di vaccinazioni anti-Covid. Oggi raggiunto 90% della popolazione adulta e oltre 83% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Lo fa sapere l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato che aggiunge: “Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa”.

Per quanto riguarda la terza dose: fino ad ora sono state somministrate oltre 30 mila dosi complessive. Prenotazioni online mentre chi vuole può fare la terza dose del richiamo dal proprio medico di famiglia contattandolo direttamente. Iniziata la somministrazione di vaccino Covid a domicilio per tutti coloro che hanno fatto a casa le precedenti dosi.