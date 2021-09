Covid-19: ok dal CTS ad aumento capienze in eventi sportivi e spettacolo

Stadi al 75%, cinema e teatri all'80%. Per i musei nessun limite di capienza

Dal Cts sì all’aumento della capienza massima per assistere a sport e spettacoli: negli stadi e nei luoghi all’aperto può salire al 75%, nei palazzetti e al chiuso al 50%; cinema, teatri e sale concerti al 100% all’aperto, all’80% al chiuso. Nessuna restrizione per i musei. Tutti dovranno essere muniti di Green pass. Vaccini: oggi via alle dosi aggiuntive per anziani, rsa e sanitari.