Dl su Green Pass in gazzetta, lo smart working non sarà un'alternativa

L’Italia dà il via oggi alle somministrazioni della terza dose di vaccino anti-Covid per i soggetti fragili e a rischio, circa tre milioni di pazienti. Sempre oggi poi è attesa la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto con cui il Green pass diventerà obbligatorio dal 15 ottobre per una platea di circa 23 milioni di lavoratori.

Aumenta la libertà, secondo Giorgetti. Lo smart working non potrà essere un’alternativa al possesso del certificato verde.