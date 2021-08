Covid-19: incidenza top in tre regioni

Incidenza top in Sardegna, Toscana e Sicilia, il quadro dei contagi ogni 100 mila abitanti in tutta Italia

Sono la Sardegna con 141,8, la Toscana con 129,9 e la Sicilia con 127,2 le tre regioni con i valori dell’incidenza più alti per il periodo 6-12 agosto, quindi aggiornati a ieri. Il dato sulle incidenze rappresenta insieme a quello sulla saturazione dei reparti ospedalieri e delle terapie intensive, uno degli indicatori decisionali per le eventuali misure di contenimento.

Il valore nazionale – secondo i dati del Ministero della salute che accompagnano il monitoraggio settimale Covid che sarà reso noto oggi – è in crescita rispetto alla scorsa settimana con 73 casi ogni 100 mila abitanti. Il valore più basso è in Molise con 20,9. Questo il quadro dell’indicatore regione per regione Abruzzo 52,0 Basilicata 59,4 Calabria 74,1 Campania 57,7 Emilia Romagna 94,3 Friuli Venezia Giulia 50,3 Lazio 75,9 Liguria 65,0 Lombardia 42,4 Marche 79,1 Molise 20,9 PA di Bolzano 50,4 PA di Trento 40,6 Piemonte 34,2 Puglia 47,3 Sardegna 141,8 Sicilia 127,2 Toscana 129,9 Umbria 99,9 Valle d’Aosta 41,2 Veneto 83,8 ITALIA 73 Fonte dati: Ministero della Salute / Protezione Civile