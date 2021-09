Covid-19, Rezza: “campagna vaccinale andata benissimo, Italia ai primi posti”

Elogio alla campagna vaccinale italiana, esempio di organizzazione ed efficienza sul territorio

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

La campagna di vaccinazione anti-Covid “è andata benissimo in tante regioni italiane, che sono andate veramente come treni e abbiamo raggiunto delle percentuali che ci collocano ai primi posti in Europa. Abbiamo dimostrato che c’è un’organizzazione sul territorio che ha funzionato.

La sfida post covid è ora recuperare in termini di screening e delle altre vaccinazioni, per recuperare gli esami persi”. Così il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, intervenuto all’iniziativa ‘Inventing for life Health Summit’ promossa da Msd Italia.