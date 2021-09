Covid-19, Speranza: “Quasi raggiunto il target dell’80% dei vaccinati”

Secondo le rilevazioni del Gimbe, sono ancora 8.3 milioni gli italiani senza ancora una dose

“Siamo a un passo dall’avere l’80% della popolazione vaccinabile che ha completato il ciclo”. A dirlo è il ministro della Salute Speranza. Ma, secondo la Fondazione Gimbe, ci sono 8,3 milioni di persone che non hanno ricevuto neanche una dose, pur non sapendo quanti di loro non l’abbiano fatto per motivi di salute.

Al 29 settembre il 76% della popolazione (45 milioni) ha avuto almeno 1 dose di vaccino (+590.166 rispetto 7 giorni fa) e il 71,3% (42,2 milioni) ha completato il ciclo (+913.805). “Con il Green pass il freno a mano sulle discoteche può essere tolto” dice il sottosegretario alla Salute Sileri.