Covid-19: vaccinato 88% personale scolastico. In 103mila senza prima dose

Report governo, in cinque regioni tutti immunizzati

L’88,44% del personale scolastico – 1.362.705 su 1.540.833 tra prof, dirigenti e Ata – è vaccinato con entrambe le dosi contro il Covid mentre ci sono 103.891 tra docenti e personale non docente, pari al 6,74% del totale, che non hanno fatto neanche la prima dose. E quando emerge dall’ultimo report settimanale pubblicato dal governo in base al quale gli appartenenti al mondo della scuola che hanno fatto la prima dose o la dose unica sono invece il 93,16% del totale.

A livello regionale, ci sono cinque regioni in cui sarebbe stato vaccinato tutto il personale presente, anche se i dati sono ancora in corso di verifica: Abruzzo, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Toscana. In Calabria, invece, il 29,30% del totale – 13.581 su 46.350 – non ha fatto neanche la prima dose, mentre in provincia di Bolzano i prof che non hanno alcuna protezione contro il Covid sono il 21, 29%.