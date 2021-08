Covid, a Fiumicino 2000 vaccini con il Camper della Misericordia

Un risultato sorprendente, importanti le prenotazioni dei giovani in vista della riapertura delle scuole

Hanno toccato quota 2mila le vaccinazioni effettuate dalla Asl di Roma 3 nel territorio di Fiumicino con il Camper della Misericordia. Le località interessate sono state: Isola Sacra, Fregene e Passoscuro.

“La campagna vaccinale con il camper è andata molta bene, sono state circa 2mila persone che si sono vaccinate con J&J ed è questo un ottimo risultato. Ma non dobbiamo fermarci e c’è necessità che chi ancora non è vaccinato prenoti la sua dose al più presto, specialmente i più giovani. Questo per evitare chiusure a breve scadenza, ma soprattutto in vista della riapertura delle scuole: dobbiamo fare in modo che la scuola ricominci in presenza per tutte e tutti”. Così il sindaco di Fiumicino Esterino Montino a margine dell’iniziativa.