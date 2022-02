Covid: allo Spallanzani primo paziente curato in Italia con Paxlovid

Pillola Pfizer a 54enne. Assessore Lazio, è arma in più

Lo Spallanzani fa da apripista anche nella terapia con la pillola anti-covid di Pfizer. E’ all’Istituto nazionale per le malattie infettive, infatti, il primo paziente in Italia curato con la pillola antivirale Paxlovid. Si tratta di un uomo di 54 anni, con malattia cardiovascolare e Covid-19, sintomatico da tre giorni. Il farmaco Paxlovid e’ composto da un antivirale, il Nirmatrelvir, da un farmaco potenziante, il Ritonavir. La cura e’ composta da tre compresse la mattina e tre la sera, per cinque giorni.

Ad annunciare l’arrivo del medicinale allo Spallanzani e’ stato l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato sottolineando che “bisogna concentrare l’attenzione sulla fascia di eta’ 40-49 anni, ovvero quella piu’ numerosa per i non vaccinati'”.

“Il contrasto al Covid ci ha insegnato che il fattore tempo e’ essenziale, bene ha fatto l’Istituto Spallanzani a partire subito con i reclutamenti per la somministrazione del nuovo antivirale Paxlovid, un’arma in piu’ che non sostituisce il vaccino. Nella giornata di domani si partira’ anche negli altri centri regionali. Il Lazio e’ tra le Regioni che hanno le migliori performance nella copertura vaccinale, nella somministrazione degli anticorpi monoclonali e degli antivirali”, aggiunge l’assessore. Sul fronte della campagna di vaccinazione l’assessore ha ricordato che sono stati “superati i 12,8 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,6 milioni di dosi booster effettuate, superato il 75% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 130 mila i bambini con prima dose”.

Quanto all’andamento dell’epidemia, nel Lazio “continua il trend in discesa dei casi su base settimanale. Oggi su un totale di 107.420 tamponi – ha spiegato – si registrano 11.715 nuovi casi positivi (+103) il dato comprende un recupero di 1.169 notifiche in ritardo a Latina, sono 41 i decessi (+15) il dato comprende un recupero di notifiche, 2.077 i ricoverati (-27), 196 le terapie intensive (+4) e +14.605 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 10,9%. i casi a Roma citta’ sono a quota 4.931”.