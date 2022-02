Covid: ancora tanti i romani in mascherina, “così più sicuri”

Alcuni perchè impauriti dal virus, altri perchè non sapevano della novità

Nonostante da oggi non ci sia piu’ l’obbligo di portare le mascherine all’aperto, a Roma diverse persone la indossano ancora. Alcuni perche’ impauriti dal virus, altri perche’ non sapevano della novita’. Al Pigneto, una delle zone della movida romana, le reazioni sono diverse: “Da oggi non e’ piu’ obbligatoria? – domanda una signora – Bene, vuol dire che ne stiamo uscendo, ma io per ora me la tengo, facciamo scendere i contati ancora un po’”.

Anche una studentessa uscendo dalla metro C tira dritto con la mascherina FFp2 in volto: “Neanche io sapevo che da oggi non era piu’ obbligatoria all’aperto. Le regole cambiano cosi’ velocemente…”.

Al mercato rionale almeno una meta’ dei frequentatori la indossa: “Io me la tengo, perche’ comunque la situazioni di assembramento per strada capitano sempre, soprattutto al mercato. Cosi’ mi sento piu’ sicuro”, racconta un abitante della zona sulla sessantina. Molti giovani invece camminano senza.