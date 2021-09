Covid, antivirale al posto del vaccino. Allerta Aifa: E’ pericoloso

Si chiama Parvulan ed è un farmaco indicato per il trattamento dell'Herpes Zoster, illegale in Italia

Si chiama Parvulan ed e’ un farmaco indicato per il trattamento dell’Herpes Zoster, illegale in Italia, ma viene utilizzato in sostituzione del vaccino Anticovid. Lo segnala l’Aifa in un parere della Commissione tecnico scientifica, pubblicato sul suo sito.

Il farmaco, usato per il cosiddetto fuoco di Sant’Antonio, non e’ autorizzato.

L’allerta e’ scattato in seguito all’aumento di richieste sospette di importazione. “L’utilizzo del medicinale nella profilassi del Sars-CoV-2, si spiega nel parere “non e’ sostenuto dalle benche’ minime evidenze di efficacia e sicurezza” ed e’ “un potenziale pericolo per la salute delle persone”.

L’Aifa ricorda che l’attuale campagna vaccinale nazionale prevede un controllo rafforzato sull’intera filiera, a tutela dei pazienti: “la somministrazione dei vaccini, limitatamente a quelli autorizzati in Italia per la prevenzione dell’infezione da Sars-COV-2, avviene esclusivamente presso i punti vaccinali ufficiali, individuati da ciascuna Regione”. L’Agenzia ritiene “pertanto doveroso invitare i cittadini tutti a diffidare di ogni soluzione alternativa ai vaccini ufficiali, ovvero di ogni vaccino o medicinale che non sia stato sottoposto alle necessarie verifiche da parte delle autorita’ preposte, e che come tale puo’ rappresentare un rischio per la salute in quanto privo di ogni garanzia rispetto alla reale efficacia nella prevenzione del COVID-19. Un atteggiamento prudente si rende quanto mai necessario anche alla luce del perdurare dell’emergenza. Preme in ultimo ribadire quanto sia indispensabile la collaborazione di tutti – privati cittadini, professionisti sanitari, aziende e associazioni – affinche’ casi sospetti, come quello qui riportato, siano costantemente segnalati ad Aifa allo scopo di porre in atto ogni misura necessaria a tutela della salute pubblica e del singolo”