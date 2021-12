Covid : Assessore D’Amato, appello a rispetto regole durante manifestazioni a Roma

Domani previste varie manifestazioni in città

“Domani nella capitale sono previste diverse manifestazioni, desidero rivolgere un appello affinché chi manifesta lo faccia nel rispetto dei corretti comportamenti di contrasto alla pandemia indossando la mascherina.

La nostra Regione ha un valore RT a 1.01 più basso del valore nazionale (1.20), ma comportamenti scorretti possono favorire la curva d’incidenza. Non facciamo come altre aree del Paese che, per colpa di comportamenti scorretti, ora si ritrovano in zona gialla”. Lo dichiara in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.