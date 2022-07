Covid: casi in frenata nel Lazio

Meno 11 per cento rispetto a settimana scorsa

Nel Lazio su 5.700 tamponi molecolari e 28.855 antigenici per un totale di 34.555 test, si registrano oggi 6.833 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 319 rispetto a ieri), con 3.028 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 9 decessi (più 4 rispetto a ieri) e 6.031 guariti. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto negli ospedali, i ricoverati sono 1.078 (più 4 rispetto a ieri), mentre le terapie intensive sono 69 (meno 2 rispetto a ieri). “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19,7 per cento. Frena la crescita dei casi, meno 11 per cento rispetto alla settimana scorsa”, spiega l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale nel Lazio, superata quota 13 milioni e 550 mila vaccini complessivi, di cui 4 milioni di terze dosi booster effettuate, circa l’83 per cento di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose. Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 1.134 nuovi contagi e 2 decessi nelle ultime 24 ore. La Asl Roma 2 conta 971 nuovi casi e 2 decessi. Nella Asl Roma 3 sono 923 i nuovi casi e 1 decesso. Mentre la Asl Roma 4 registra 443 nuovi casi. La Asl Roma 5, invece, conta 569 nuovi positivi. La Asl Roma 6 registra 645 nuovi casi e 1 decesso. Per quanto riguarda il resto delle si registrano 2.148 nuovi casi Covid. In particolare, la Asl di Frosinone registra 675 nuovi contagi e 1 decesso, quella di Latina 929, quella di Rieti 190 e 1 decesso. Infine, la Asl di Viterbo registra 354 nuovi casi e 1 decesso.