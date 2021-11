Covid corre nel Lazio: 1.566 nuovi casi e 8 morti

Domenica nuovo open day, l'elenco degli hub

In forte aumento i nuovi casi nel Lazio, oggi i positivi sono 1.566. A rendere noto il dato l’assessore regionale alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato, nel diffondere i numeri che fotografano la situazione del coronavirus nella regione: “Su 17.517 tamponi molecolari e 30.285 tamponi antigenici per un totale di 47.802 tamponi, oggi nel Lazio si registrano 1.566 nuovi casi positivi (+290), sono 8 i decessi (+2), 706 i ricoverati (+22), 91 le terapie intensive (+2) e 740 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,2%, mentre i casi a Roma sono 868”.

Si terranno domenica 28 novembre nuovi open day vaccinali su tutto il territorio ad accesso libero con la tessera sanitaria e fino ad esaurimento delle disponibilità delle singole strutture. Di seguito l’elenco degli hub: Sant’Andrea, Policlinico Umberto I (Eastman), San Giovanni Addolorata (via Merulana 143), Tor Vergata La Vela, Casal de Merode (Asl Roma 2), Fiumicino lunga sosta (Asl Roma 3), gli hub della Asl Roma 4 (porto di Civitavecchia – casa della salute Ladispoli – Caserma Cosenz Bracciano – Rignano Flaminio – Fiano Romano), Ospedale dei Castelli (Asl Roma 6), a Rieti Contigliano e pass Amatrice (29 novembre), a Viterbo parrocchia della Grotticella, Campus bio-medico fino a fine mese (ore 12-16).

Dal primo dicembre, intanto, sono state rimodulate le disponibilità degli slot di prenotazione del vaccino contro Covid-19, “disponibili oltre 2 milioni e 500 mila posti tra dicembre e gennaio”, annuncia l’assessore.

In totale sono state superate 9 milioni e 260 mila somministrazioni e oltre il 94% di adulti ha ricevuto la doppia dose così come l’88% degli over 12. Sono state effettuate oltre 570 mila terze dosi, pari a oltre il 10% della popolazione.